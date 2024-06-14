Израиль применил средневековую катапульту для обстрела Ливана

Израильские солдаты обстреляли Ливан зажигательными ядрами из требушета — средневековой катапульты. Её практически перестали использовать ещё в XVI веке. Видео запусков снарядов публикует CNN.

Израильская армия применила требушет для обстрела Ливана. Видео © YouTube / CNN

По данным израильского вещателя Can, применение катапульты было местной инициативой, а не повсеместным нововведением. Горящие ядра запускали, дабы поджечь траву, в которой скрывались бойцы "Хезболлы". Также в Сети появилось видео, где израильские военные запускают горящие стрелы из лука.

Израильская армия применила луки для обстрела Ливана. Видео © Telegram / "Голос Израиля"