Минздрав Газы: От обстрелов ЦАХАЛ за 8 месяцев погибли свыше 37 тысяч человек

Количество убитых граждан Палестины за восемь с лишним месяцев ударов армии Израиля по сектору Газа превышает 37 тысяч человек, при этом более 84,4 тысячи человек пострадали. Об этом сообщили в Минздраве анклава.

"Часть пострадавших всё ещё находится под завалами и на дорогах, бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут добраться до них. Число жертв израильской агрессии возросло до 37 084 погибших и 84 494 раненых с 7 октября прошлого года", — говорится в телеграм-канале ведомства.