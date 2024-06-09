ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 11:52

Минздрав Газы: От обстрелов ЦАХАЛ за 8 месяцев погибли свыше 37 тысяч человек

Количество убитых граждан Палестины за восемь с лишним месяцев ударов армии Израиля по сектору Газа превышает 37 тысяч человек, при этом более 84,4 тысячи человек пострадали. Об этом сообщили в Минздраве анклава.

"Часть пострадавших всё ещё находится под завалами и на дорогах, бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут добраться до них. Число жертв израильской агрессии возросло до 37 084 погибших и 84 494 раненых с 7 октября прошлого года", — говорится в телеграм-канале ведомства.

В Палестине потребовали созыва Совбеза ООН из-за операции ЦАХАЛ в Нусейрате
В Палестине потребовали созыва Совбеза ООН из-за операции ЦАХАЛ в Нусейрате

Ранее Минздрав Палестины сообщил, что в ходе израильской операции по спасению заложников из лагеря палестинских беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа были убиты по меньшей мере 274 гражданских лица. Пострадали при этом 698 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Палестина
  • Израиль
  • Сектор Газа
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров