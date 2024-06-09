Минздрав Газы: От обстрелов ЦАХАЛ за 8 месяцев погибли свыше 37 тысяч человек
Количество убитых граждан Палестины за восемь с лишним месяцев ударов армии Израиля по сектору Газа превышает 37 тысяч человек, при этом более 84,4 тысячи человек пострадали. Об этом сообщили в Минздраве анклава.
"Часть пострадавших всё ещё находится под завалами и на дорогах, бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут добраться до них. Число жертв израильской агрессии возросло до 37 084 погибших и 84 494 раненых с 7 октября прошлого года", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Ранее Минздрав Палестины сообщил, что в ходе израильской операции по спасению заложников из лагеря палестинских беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа были убиты по меньшей мере 274 гражданских лица. Пострадали при этом 698 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
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