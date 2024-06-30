Тысячи израильтян вышли на улицы Тель-Авива, требуя отставки Нетаньяху

Многотысячные антиправительственные акции начались вечером 29 июня в крупнейших городах Израиля. Самый масштабный митинг развернулся в Тель-Авиве. Участники протестов требуют отставки кабмина действующего премьера Биньямина Нетаньяху и проведения досрочных выборов для скорейшего достижения договорённости с ХАМАС об освобождении всех заложников.