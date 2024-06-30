Тысячи израильтян вышли на улицы Тель-Авива, требуя отставки Нетаньяху
Многотысячный митинг в центре Тель-Авива. Обложка © X / Noga Tarnopolsky
Многотысячные антиправительственные акции начались вечером 29 июня в крупнейших городах Израиля. Самый масштабный митинг развернулся в Тель-Авиве. Участники протестов требуют отставки кабмина действующего премьера Биньямина Нетаньяху и проведения досрочных выборов для скорейшего достижения договорённости с ХАМАС об освобождении всех заложников.
Демонстранты "вооружились" национальными флагами, барабанами и фотографиями пленников. Несмотря на антиправительственные лозунги, шествие проходит без нарушения порядка. Неподалёку дежурят кареты скорой помощи и усиленные отряды полиции. Свои требования митингующие озвучивают у комплекса правительственных зданий.
Среди участников акции замечены и известные личности. Например, в толпе оказался экс-начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Бени Ганц.
Несмотря на принятую Совбезом ООН резолюцию о поэтапном прекращении огня в секторе Газа, израильские военные продолжают операцию в палестинском анклаве. Некоторым заложникам посчастливилось быть спасёнными бойцами ЦАХАЛ, тогда как другие гибнут от огня тех же военнослужащих.