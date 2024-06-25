В Кении мобилизовали армию для подавления протестов, объявлено чрезвычайное положение

Президент Кении Уильям Руто распорядился мобилизовать все силы безопасности для подавления массовых протестов, которые вспыхнули на фоне закона о повышении налогов. В стране также объявлено чрезвычайное положение. Соответствующий документ в соцсети X опубликовал министр обороны Кении Аден Дуале.

Массовые протесты в Кении из-за повышения налогов. Видео © X / rwomchechen / cheguwera / ali_naka

"Силы обороны Кении были развёрнуты 25 июня в поддержку нацполиции в связи с чрезвычайным положением в области безопасности, вызванным продолжающимися насильственными протестами в различных частях республики", — указано в документе.

В то же время Руто назвал беспорядки атакой на конституционный строй и угрозой для безопасности государства.