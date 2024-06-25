В Кении мобилизовали армию для подавления протестов, объявлено чрезвычайное положение
Президент Кении Руто мобилизовал все силы безопасности, чтобы подавить протесты
Президент Кении Уильям Руто распорядился мобилизовать все силы безопасности для подавления массовых протестов, которые вспыхнули на фоне закона о повышении налогов. В стране также объявлено чрезвычайное положение. Соответствующий документ в соцсети X опубликовал министр обороны Кении Аден Дуале.
Массовые протесты в Кении из-за повышения налогов. Видео © X / rwomchechen / cheguwera / ali_naka
"Силы обороны Кении были развёрнуты 25 июня в поддержку нацполиции в связи с чрезвычайным положением в области безопасности, вызванным продолжающимися насильственными протестами в различных частях республики", — указано в документе.
В то же время Руто назвал беспорядки атакой на конституционный строй и угрозой для безопасности государства.
Ранее Life.ru сообщал, что массовые протесты начались из-за планов правительства Кении по повышению налогов на товары и услуги. Полиция использует слезоточивый газ и резиновые пули для разгона митингующих, которые жгут административные здания и нападают на силовиков. В ходе протестов погибло минимум восемь человек, свыше 200 пострадало, среди них — сестра экс-президента США Барака Обамы. Кенийский кабмин должен принять окончательную версию законопроекта о налогах до 30 июня.
X / MamboJournal