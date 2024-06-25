Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 13:42

Восемь человек погибли в Кении во время массовых протестов, среди пострадавших — сестра Обамы

CNN: Сестра Обамы пострадала во время протестов против повышения налогов в Кении

Сестра Обамы даёт интервью телеканалу CNN. Обложка © X / LarryMadowo

Сестра Обамы даёт интервью телеканалу CNN. Обложка © X / LarryMadowo

Сестра бывшего президента США Барака Обамы Аума пострадала в результате применения слезоточивого газа во время массовых протестов в Найроби. Демонстранты призывают депутатов не повышать налоги — уже неделю митинги бушуют примерно в 30 из 47 округов Кении.

Протестующие в Кении ворвались в здание парламента. Видео © X / ali_naka

"Я не могу поверить, эти молодые люди просто пытаются отстаивать свои права, и я пришла присоединиться к ним, <…> но против нас использовали слезоточивый газ. У нас были только флаги и плакаты, больше ничего", — сказала сестра Обамы в эфире телеканала CNN.

Тем временем протестующие в Кении уже ворвались в здание парламента, где только что прошло голосование по проекту бюджета с учётом повышения налогов. Также демонстранты жгут административные здания. По данным местных СМИ, в ходе протестов погибли минимум восемь человек, свыше 200 пострадали.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден объявил Кению основным американским союзником вне НАТО. В данный список в настоящее время включено ещё 18 государств.

Смертоносный Эль-Ниньо привёл к гибели почти двухсот человек в Кении
Смертоносный Эль-Ниньо привёл к гибели почти двухсот человек в Кении
Наталья Исакова
  • Новости
  • кения
  • США
  • Барак Обама
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров