Восемь человек погибли в Кении во время массовых протестов, среди пострадавших — сестра Обамы

Сестра бывшего президента США Барака Обамы Аума пострадала в результате применения слезоточивого газа во время массовых протестов в Найроби. Демонстранты призывают депутатов не повышать налоги — уже неделю митинги бушуют примерно в 30 из 47 округов Кении.

Протестующие в Кении ворвались в здание парламента. Видео © X / ali_naka

"Я не могу поверить, эти молодые люди просто пытаются отстаивать свои права, и я пришла присоединиться к ним, <…> но против нас использовали слезоточивый газ. У нас были только флаги и плакаты, больше ничего", — сказала сестра Обамы в эфире телеканала CNN.

Тем временем протестующие в Кении уже ворвались в здание парламента, где только что прошло голосование по проекту бюджета с учётом повышения налогов. Также демонстранты жгут административные здания. По данным местных СМИ, в ходе протестов погибли минимум восемь человек, свыше 200 пострадали.