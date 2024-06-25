Байден назвал ещё одного основного союзника США вне НАТО

Американский лидер Джо Байден объявил Кению основным американским союзником вне НАТО. О предоставлении данного статуса говорится в президентском меморандуме, адресованном госсекретарю.

"Настоящим объявляю Кению основным союзником США вне НАТО для целей данного закона (о зарубежной помощи) и закона о контроле за экспортом вооружения", — следует в документе.

О намерении предоставить Кении этот статус Байден уведомил Конгресс ещё в мае. Как указано на сайте Госдепартамента, статус основного союзника даёт некие преимущества в области оборонной торговли и сотрудничества в сфере безопасности, но не влечёт никаких обязательств в области безопасности от США. Кроме Кении в данный список включено ещё 18 государств.