Байден назвал ещё одного основного союзника США вне НАТО
Байден внёс Кению в число основных союзников США вне НАТО
Американский лидер Джо Байден объявил Кению основным американским союзником вне НАТО. О предоставлении данного статуса говорится в президентском меморандуме, адресованном госсекретарю.
"Настоящим объявляю Кению основным союзником США вне НАТО для целей данного закона (о зарубежной помощи) и закона о контроле за экспортом вооружения", — следует в документе.
О намерении предоставить Кении этот статус Байден уведомил Конгресс ещё в мае. Как указано на сайте Госдепартамента, статус основного союзника даёт некие преимущества в области оборонной торговли и сотрудничества в сфере безопасности, но не влечёт никаких обязательств в области безопасности от США. Кроме Кении в данный список включено ещё 18 государств.
Тем временем Украина не оставляет надежд стать официальным членом НАТО. Киев подал заявку на вступление в НАТО ещё в 2022 году, но до сих пор не получил весомых гарантий. Россия по-прежнему требует, чтобы Украина сохраняла нейтральный статус для военных альянсов. Госдепартамент США в свою очередь заявил, что вопрос вступления Киева не будет рассмотрен в ближайшем будущем.
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