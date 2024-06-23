"Дрессированный хомяк": Эксперт раскрыл, какую выгоду получит Россия от Рютте во главе НАТО

Назначение на пост генсека НАТО премьера Нидерландов Марка Рютте обернётся для России лишь выгодой. Хоть преемник Йенса Столтенберга и является ярым сторонником англосаксонской политики, он не готов принимать самостоятельные решения. Такими соображениями с "Царьградом" поделился политолог Николай Межевич.

Главный научный сотрудник Института Европы РАН заявил, что считает Рютте большим профессионалом, но абсолютно управляемым человеком. Голландский премьер великолепно понимает поступающие ему команды и будет беспрекословно их выполнять.

"Скажут воевать, будет воевать, не скажут воевать, сам никуда не полезет. Такой европейский дрессированный хомяк. Но это хорошо для нас. Нам лучше, когда мы понимаем, что решения принимаются в Вашингтоне и Лондоне", — выразил уверенность Межевич.