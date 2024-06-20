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20 июня, 20:54

Рютте рассказал, когда приступит к работе на посту генсека НАТО

Премьер Нидерландов Рютте приступит к работе на посту генсека НАТО после отпуска

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Обложка © flickr / EU2017EE Estonian Presidency

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Обложка © flickr / EU2017EE Estonian Presidency

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте намерен уйти в трёхмесячный отпуск, после чего он приступит к работе на посту генерального секретаря Североатлантического альянса. Об этом он сообщил Нидерландской радиовещательной корпорации (NOS).

По его словам, он не стремился к работе на должности генсека НАТО, однако нестабильная ситуация в мире подтолкнула его к этому решению. Также он подчеркнул, что его будущая работа — невероятно интересная.

"У меня сейчас будут три месяца отпуска, это замечательно, но потом я приступлю к работе", — сообщил политик и добавил, что официальное объявление о его новой должности ожидается на следующей неделе.

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О том, что новым генеральным секретарём НАТО станет исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, сообщалось ранее. Его единственный соперник, президент Румынии Клаус Йоханнис, снял свою кандидатуру. Нынешний генсек Йенс Столтенберг сложит полномочия в октябре 2024 года. На данный момент кандидатуру Рютте одобрили 29 стран из 32. Свой голос ещё не отдали Венгрия, Словакия и Румыния.

Оксана Попова
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