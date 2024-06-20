Рютте рассказал, когда приступит к работе на посту генсека НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте намерен уйти в трёхмесячный отпуск, после чего он приступит к работе на посту генерального секретаря Североатлантического альянса. Об этом он сообщил Нидерландской радиовещательной корпорации (NOS).

По его словам, он не стремился к работе на должности генсека НАТО, однако нестабильная ситуация в мире подтолкнула его к этому решению. Также он подчеркнул, что его будущая работа — невероятно интересная.