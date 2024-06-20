Президент Румынии Йоханнис отозвал свою кандидатуру на пост генсека НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис официально отозвал свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО. Это следует из заявления по итогам заседания Высшего совета национальной обороны республики.

"Президент Клаус Йоханнис призвал членов совета принять решение о кандидатуре Марка Рютте на пост генсека НАТО, сообщив, что выступает за поддержку Румынией кандидатуры [исполняющего обязанности] премьер-министра Нидерландов", — говорится в заявлении.

О том, что новым генеральным секретарём НАТО станет исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, ранее сообщили в Нидерландах. Нынешний генсек альянса Йенс Столтенберг сложит полномочия в октябре. Впрочем, в МИД РФ считают, что от перестановок ничего не изменится. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала генсека НАТО номинальной фигурой.