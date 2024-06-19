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Регион
Опубликовано 19 июня 2024, 14:10

В Госдуме оценили перестановки в руководстве НАТО

Депутат Хамитов: Политика США не изменится в случае смены генсека НАТО

Политика США не изменится даже в случае смены генсека НАТО. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал депутат Госдумы Амир Хамитов, комментируя заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о кадровых перестановках в Североатлантическом альянсе. Ранее дипломат назвала генсека НАТО "номинальной фигурой", даже если им станет Марк Рютте вместо Йенса Столтенберга.

"Я бы чуть расширил высказывание уважаемой Марии Владимировны: не только генсек НАТО, но и практически любой политик и чиновник на Западе сегодня является номинальной фигурой. Независимо от того, кто встанет во главе блока, политика Соединённых Штатов не изменится", указал парламентарий.

По словам Хамитова, Запад любит выставлять напоказ человека, который занимает должность с солидным названием, но от которого ничего не зависит. Это традиционный излюбленный приём Запада, пояснил парламентарий. А вот тот, кто действительно принимает важные решения в альянсе, редко показывается в СМИ, подчеркнул собеседник Life.ru.

Депутат добавил, что в западных странах сильно развит "институт серых кардиналов", что является их единственным политическим достижением. Хамитов отметил, что за кадровыми перестановками можно наблюдать как за интересным сериалом, но и у этого есть свои минусы.

"Беда в том, что, пока они там играются в кардиналов, из-за их решений продолжают гибнуть люди. Да и сериал-то, честно говоря, начинает тухнуть. Сценарий устарел, режиссёров пора отправлять на пенсию", — заключил парламентарий.

Рютте на посту генсека НАТО разрешит Венгрии не помогать Киеву, пишут СМИ
Рютте на посту генсека НАТО разрешит Венгрии не помогать Киеву, пишут СМИ

О том, что новым генеральным секретарём НАТО станет исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, ранее сообщили в Нидерландах. По данным местных источников, единственный соперник политика — президент Румынии Клаус Йоханнис — снимет свою кандидатуру в ближайшее время. Нынешний генсек альянса Йенс Столтенберг сложит полномочия в октябре.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Ольга Годуненко
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