В Госдуме оценили перестановки в руководстве НАТО

Политика США не изменится даже в случае смены генсека НАТО. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал депутат Госдумы Амир Хамитов, комментируя заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о кадровых перестановках в Североатлантическом альянсе. Ранее дипломат назвала генсека НАТО "номинальной фигурой", даже если им станет Марк Рютте вместо Йенса Столтенберга.

"Я бы чуть расширил высказывание уважаемой Марии Владимировны: не только генсек НАТО, но и практически любой политик и чиновник на Западе сегодня является номинальной фигурой. Независимо от того, кто встанет во главе блока, политика Соединённых Штатов не изменится", — указал парламентарий.

По словам Хамитова, Запад любит выставлять напоказ человека, который занимает должность с солидным названием, но от которого ничего не зависит. Это традиционный излюбленный приём Запада, пояснил парламентарий. А вот тот, кто действительно принимает важные решения в альянсе, редко показывается в СМИ, подчеркнул собеседник Life.ru.

Депутат добавил, что в западных странах сильно развит "институт серых кардиналов", что является их единственным политическим достижением. Хамитов отметил, что за кадровыми перестановками можно наблюдать как за интересным сериалом, но и у этого есть свои минусы.

"Беда в том, что, пока они там играются в кардиналов, из-за их решений продолжают гибнуть люди. Да и сериал-то, честно говоря, начинает тухнуть. Сценарий устарел, режиссёров пора отправлять на пенсию", — заключил парламентарий.