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18 июня, 17:13

Премьер Нидерландов станет новым генсеком НАТО, его единственный соперник выходит из гонки

NOS: И.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте станет новым генсеком НАТО

Марк Рютте. Обложка © ТАСС / EPA

Марк Рютте. Обложка © ТАСС / EPA

Новым генеральным секретарём НАТО станет исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте. Как сообщает Нидерландская радиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники, его единственный соперник, президент Румынии Клаус Йоханнис снимет свою кандидатуру в ближайшее время.

Действующий генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Вашингтоне назвал Рютте сильным кандидатом. По его словам, вопрос утверждения нового генсека значительно продвинулся после того, как его кандидатуру поддержал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Полномочия Столтенберга истекают 1 октября, новый генеральный секретарь будет официально назначен в июле на саммите НАТО в столице Соединённых Штатов.

Рютте на посту генсека НАТО разрешит Венгрии не помогать Киеву, пишут СМИ
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Марку Рютте 57 лет. Должность премьера королевства он впервые занял в 2010 году. Сейчас Рютте является исполняющим обязанности, так как его правительство ушло в отставку на фоне миграционного кризиса.

Никита Никонов
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