Премьер Нидерландов станет новым генсеком НАТО, его единственный соперник выходит из гонки

Новым генеральным секретарём НАТО станет исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте. Как сообщает Нидерландская радиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники, его единственный соперник, президент Румынии Клаус Йоханнис снимет свою кандидатуру в ближайшее время.

Действующий генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Вашингтоне назвал Рютте сильным кандидатом. По его словам, вопрос утверждения нового генсека значительно продвинулся после того, как его кандидатуру поддержал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Полномочия Столтенберга истекают 1 октября, новый генеральный секретарь будет официально назначен в июле на саммите НАТО в столице Соединённых Штатов.