Рютте на посту генсека НАТО разрешит Венгрии не помогать Киеву, пишут СМИ

Если премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет генеральным секретарём НАТО, он сможет освободить Венгрию от участия в поддержке Украины. Такое обещание он дал венгерскому премьеру Виктору Орбану, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Премьер-министр Нидерландов пообещал, что во время его пребывания на этом посту (генсека НАТО. — Прим. Life.ru) Венгрия будет иметь право отказаться от деятельности НАТО в поддержку Украины, проводимой за пределами территории её членов", — говорится в сообщении.