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18 июня, 08:06

Рютте на посту генсека НАТО разрешит Венгрии не помогать Киеву, пишут СМИ

FT: Рютте пошёл на уступки Орбану по Украине ради поста генсека НАТО

Если премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет генеральным секретарём НАТО, он сможет освободить Венгрию от участия в поддержке Украины. Такое обещание он дал венгерскому премьеру Виктору Орбану, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Премьер-министр Нидерландов пообещал, что во время его пребывания на этом посту (генсека НАТО. — Прим. Life.ru) Венгрия будет иметь право отказаться от деятельности НАТО в поддержку Украины, проводимой за пределами территории её членов", — говорится в сообщении.

Венгрия отказалась участвовать в миссии НАТО по помощи Украине
Венгрия отказалась участвовать в миссии НАТО по помощи Украине

Напомним, что глава правительства Нидерландов Марк Рютте выдвинул свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО. Нынешний генсек Йенс Столтенберг сложит свои полномочия в октябре 2024 года. На данный момент кандидатуру Рютте одобрили 29 стран из 32. Свой голос ещё не отдали Венгрия, Словакия и Румыния.

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Николай Рюмин
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