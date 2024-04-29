Рютте заручился поддержкой ещё одной страны, чтобы стать генсеком НАТО NOS: Турция одобрила кандидатуру премьера Нидерландов Рютте на пост главы НАТО 29 апреля, 13:44 Марк Рютте. Обложка © ТАСС / АР

Турция высказалась за назначение генеральным секретарём НАТО главы Правительства Нидерландов Марка Рютте. Об этом сообщает NOS со ссылкой на свои источники в альянсе.

"Турция выразила поддержку кандидатуры уходящего в отставку премьер-министра Марка Рютте на пост главы НАТО", — подчёркивается в материале.

Для того чтобы Рютте возглавил НАТО, потребуется одобрение всех 32 стран-участниц. Сейчас его назначение одобрили 29 государств, включая "квартет" альянса — Францию, Германию, Великобританию и США. Политику осталось заручиться поддержкой Венгрии, Словакии, Румынии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара одобрит кандидатуру Рютте, если он будет наилучшим образом служить безопасности и интересам членов альянса в борьбе с терроризмом и другими вызовами. Срок полномочий действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает в октябре. Рютте оказался главным кандидатом на этот пост.

Авторы Татьяна Миссуми