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Рютте заручился поддержкой ещё одной страны, чтобы стать генсеком НАТО

NOS: Турция одобрила кандидатуру премьера Нидерландов Рютте на пост главы НАТО

29 апреля, 13:44
Марк Рютте. Обложка © ТАСС / АР

Марк Рютте. Обложка © ТАСС / АР

Турция высказалась за назначение генеральным секретарём НАТО главы Правительства Нидерландов Марка Рютте. Об этом сообщает NOS со ссылкой на свои источники в альянсе.

"Турция выразила поддержку кандидатуры уходящего в отставку премьер-министра Марка Рютте на пост главы НАТО", — подчёркивается в материале.

Для того чтобы Рютте возглавил НАТО, потребуется одобрение всех 32 стран-участниц. Сейчас его назначение одобрили 29 государств, включая "квартет" альянса — Францию, Германию, Великобританию и США. Политику осталось заручиться поддержкой Венгрии, Словакии, Румынии.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара одобрит кандидатуру Рютте, если он будет наилучшим образом служить безопасности и интересам членов альянса в борьбе с терроризмом и другими вызовами. Срок полномочий действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает в октябре. Рютте оказался главным кандидатом на этот пост.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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