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31 марта, 20:13

Эрдоган перечислил условия для одобрения кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО

Эрдоган: Новый генсек НАТО должен служить безопасности и укреплять единство

Новый генеральный секретарь НАТО должен наилучшим образом служить безопасности и интересам членов альянса в борьбе с терроризмом и другими вызовами. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, претендующим на этот пост.

"...Укреплять единство альянса и уделять первостепенное внимание главной роли НАТО, убедительно подтверждать основные ценности и сложившуюся практику альянса, а также учитывать чувствительность союзников, не входящих в ЕС", — перечислила канцелярия турецкого лидера ожидания от нового генсека.

По словам Эрдогана, Турция будет принимать решение по кандидатуре Рютте "в рамках стратегической мудрости и справедливости". В ходе беседы политики также обсудили отношения двух государств.

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Напомним, нидерландский премьер Марк Рютте является главным кандидатом на пост нового генсека альянса. Срок полномочий действующего генерального секретаря Йенса Столтенберга истекает в октябре. Свою кандидатуру на этот пост предложил и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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