Эрдоган перечислил условия для одобрения кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО

Новый генеральный секретарь НАТО должен наилучшим образом служить безопасности и интересам членов альянса в борьбе с терроризмом и другими вызовами. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, претендующим на этот пост.

"...Укреплять единство альянса и уделять первостепенное внимание главной роли НАТО, убедительно подтверждать основные ценности и сложившуюся практику альянса, а также учитывать чувствительность союзников, не входящих в ЕС", — перечислила канцелярия турецкого лидера ожидания от нового генсека.

По словам Эрдогана, Турция будет принимать решение по кандидатуре Рютте "в рамках стратегической мудрости и справедливости". В ходе беседы политики также обсудили отношения двух государств.