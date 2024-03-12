Президент Румынии поборется за пост генсека НАТО
Президент Румынии Клаус Йоханнис. Обложка © ТАСС / AP / Jean-Francois Badias
Президент Румынии Клаус Йоханнис собирается предложить свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО. По его мнению, альянс должен пересмотреть взгляды на свою миссию.
"Я выдвигаю свою кандидатуру от имени Румынии со всей ответственностью, это решение принято на базе моего опыта, полученного за два мандата в качестве президента Румынии, глубокого понимания проблем, с которыми сталкивается НАТО, Европа и наш регион", — заявил Йоханнис на брифинге.
Политик считает, что страны Восточной Европы вносят ценный вклад в решения НАТО, поэтому этот регион должен быть представлен в руководстве альянса.
Срок полномочий нынешнего генсека альянса Йенса Столтенберга истекает в октябре. Сейчас главным кандидатом на пост нового генсека альянса является и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте. По данным СМИ, его поддерживает 21 страна, в том числе Германия, США, Великобритания и Франция. ЕС считает важным и благоприятным факт того, что Рютте поддерживает хорошие взаимоотношения с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом.