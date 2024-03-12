Президент Румынии поборется за пост генсека НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис собирается предложить свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО. По его мнению, альянс должен пересмотреть взгляды на свою миссию.

"Я выдвигаю свою кандидатуру от имени Румынии со всей ответственностью, это решение принято на базе моего опыта, полученного за два мандата в качестве президента Румынии, глубокого понимания проблем, с которыми сталкивается НАТО, Европа и наш регион", — заявил Йоханнис на брифинге.

Политик считает, что страны Восточной Европы вносят ценный вклад в решения НАТО, поэтому этот регион должен быть представлен в руководстве альянса.