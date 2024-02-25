"Сбавить тон": Байден послал Восточной Европе неожиданный сигнал, заявили в США

Президент США Джо Байден своей поддержкой кандидатуры премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО послал сигнал Восточной Европе. Об этом пишет старший редактор журнала American Conservative Сумантра Майтра. По мнению автора, именно глава голландского правительства, "похоже", займёт пост главы альянса после Йенса Столтенберга.

"Рютте, очевидно, заручился поддержкой Джо Байдена, а в загадочных играх бюрократии НАТО молчаливое одобрение, если не активная поддержка, гегемона НАТО и крупнейшего донора имеет значение", — указал он.

Майтра назвал Рютте убеждённым сторонником жёсткой экономии, протестантской бережливости и самодостаточности, близким к президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Нидерландский премьер много говорит про европейскую автономию и понимает геополитику лучше американцев, поэтому не считает, что Россия может представлять угрозу.

Автор считает, что в случае назначения Рютте Западная Европа вряд ли сильно изменит расходы на оборону. Касаемо поддержки Байденом, то, отмечает Майтра, таким образом американский лидер "молчаливо поддержал в качестве лидера континента "старую" Европу, а не бывший коммунистический восток", что является демонстрацией силы и сигналом последнему "сбавить тон".

Так, если бы на пост генсека НАТО назначили премьер-министра Эстонии Каю Каллас, как она того хотела, или вице-премьера Канады Христю Фриланд, то это привело бы к ещё большей конфронтации. Девизом же Рютте в этой должности станет стабильность.

Напомним, по словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, США считают Марка Рютте отличным кандидатом на пост генсека НАТО. По его словам, Вашингтон "ясно дал понять" это союзникам по альянсу.