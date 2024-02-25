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25 февраля, 05:27

Десять стран и тысячи солдат: В Польше стартуют крупные учения НАТО

В Польше начинаются крупномасштабные учения НАТО Dragon-2024

Сегодня, 25 февраля, на территории Польши начинаются учения НАТО Dragon-2024, сообщили в Генштабе страны. В манёврах примут участие около 20 тысяч солдат и 3,5 тысячи единиц техники из 10 государств – членов альянса.

Варшава направит около 15 тысяч человек. При этом основные силы на учениях будут представлены 11-й бронетанковой кавалерийской дивизией. Кроме того, примут участие бойцы сил специального назначения, военно-воздушных сил, флота и территориальной обороны.

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Напомним, о планах провести в Польше учения НАТО Dragon-2024 стало известно в начале февраля. Подчёркивалось, что целью манёвров станет проверка сил союзников на случай "потенциального многопланового кризиса вооружённого характера".

Обложка ©

ТАСС / Zuma / Spc. Trevares Johnson

Матвей Константинов
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