Десять стран и тысячи солдат: В Польше стартуют крупные учения НАТО

Сегодня, 25 февраля, на территории Польши начинаются учения НАТО Dragon-2024, сообщили в Генштабе страны. В манёврах примут участие около 20 тысяч солдат и 3,5 тысячи единиц техники из 10 государств – членов альянса.

Варшава направит около 15 тысяч человек. При этом основные силы на учениях будут представлены 11-й бронетанковой кавалерийской дивизией. Кроме того, примут участие бойцы сил специального назначения, военно-воздушных сил, флота и территориальной обороны.