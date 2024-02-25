Десять стран и тысячи солдат: В Польше стартуют крупные учения НАТО
В Польше начинаются крупномасштабные учения НАТО Dragon-2024
Сегодня, 25 февраля, на территории Польши начинаются учения НАТО Dragon-2024, сообщили в Генштабе страны. В манёврах примут участие около 20 тысяч солдат и 3,5 тысячи единиц техники из 10 государств – членов альянса.
Варшава направит около 15 тысяч человек. При этом основные силы на учениях будут представлены 11-й бронетанковой кавалерийской дивизией. Кроме того, примут участие бойцы сил специального назначения, военно-воздушных сил, флота и территориальной обороны.
Напомним, о планах провести в Польше учения НАТО Dragon-2024 стало известно в начале февраля. Подчёркивалось, что целью манёвров станет проверка сил союзников на случай "потенциального многопланового кризиса вооружённого характера".
ТАСС / Zuma / Spc. Trevares Johnson