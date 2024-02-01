Генсека НАТО Столтенберга выдвинули на Нобелевскую премию мира
Йенс Столтенберг. Обложка © nato.int
Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга выдвинули кандидатом на Нобелевскую премию мира, пишет газета Verdens Gang (VG).
Его кандидатуру предложил заместитель председателя Либеральной партии, бывший министр культуры Норвегии Абид Раджа. По его мнению, за последний год никто в Европе и мире не сделал больше для мира и демократии, чем генсек альянса.
Ранее Столтенберг заявил, что поставки вооружения на Украину приблизят достижение мира. По его мнению, помощь Киеву — это не благотворительность, а инвестиция в безопасность стран Североатлантического альянса.