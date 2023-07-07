Премьер-министр Нидерландов подал в отставку
Правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Рютте подало в отставку
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Обложка © ТАСС / ЕРА / ARBEN LLAPASHTICA
Правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Марком Рютте подало в отставку. О решении заявил сам глава кабмина на пресс-конференции.
Как объявил глава голландского кабмина, в скором времени он подаст королю Виллему-Александру прошение об отставке правительства. Причинами данного решения он назвал разногласия в миграционной политике.
Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что не займёт пост следующего генсека НАТО. По его словам, США хотят, чтобы полномочия нынешнего генсека Йенса Столтенберга были продлены. Стоит заметить, что кроме Уоллеса, среди вероятных преемников называли премьер-министра Дании Метте Фредериксен, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и заместителя премьера Канады Христю Фриланд.