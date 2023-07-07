Премьер-министр Нидерландов подал в отставку

Правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Марком Рютте подало в отставку. О решении заявил сам глава кабмина на пресс-конференции.

Как объявил глава голландского кабмина, в скором времени он подаст королю Виллему-Александру прошение об отставке правительства. Причинами данного решения он назвал разногласия в миграционной политике.