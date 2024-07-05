Над Ростовской областью сбили десять беспилотников

Десять беспилотников сбито в ходе массированной атаки на Ростовскую область. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

В результата падения обломков произошли ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе. Туда направились пожарные расчёты.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Информация уточняется", — добавил чиновник.