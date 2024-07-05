Над Ростовской областью сбили десять беспилотников
Десять беспилотников сбито в ходе массированной атаки на Ростовскую область. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.
В результата падения обломков произошли ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе. Туда направились пожарные расчёты.
"По предварительной информации, пострадавших нет. Информация уточняется", — добавил чиновник.
О работе ПВО в регионе Василий Голубев предупредил сограждан в 3 часа ночи. Сообщалось, что атака идёт с помощью нескольких воздушных целей.
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