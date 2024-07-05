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Регион
5 июля, 01:30

Над Ростовской областью сбили десять беспилотников

Десять беспилотников сбито в ходе массированной атаки на Ростовскую область. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

В результата падения обломков произошли ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе. Туда направились пожарные расчёты.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Информация уточняется", — добавил чиновник.

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О работе ПВО в регионе Василий Голубев предупредил сограждан в 3 часа ночи. Сообщалось, что атака идёт с помощью нескольких воздушных целей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Артур Лапсаков
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