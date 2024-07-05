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5 июля, 08:30

Огонь охватил десять домов в Ростовской области

В посёлке Золотой Колос Ростовской области горят 10 частных жилых домов

В посёлке Золотой Колос Ростовской области произошёл пожар. Огнём охвачены 10 частных жилых домов, к тушению привлекли пожарный вертолёт, сообщили в региональном МЧС.

"В Ростовской области вертолёт Ми-8 МЧС России привлечён к тушению пожара. В посёлке Золотой Колос горят 10 частных деревянных домов. На месте работают 45 специалистов и 13 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется", сказано в публикации ведомства чрезвычайных ситуаций.

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А вчера Life.ru сообщал о крупном пожаре в городе Одинцове Московской области. Возгорание произошло в посёлке Новоивановское, его площадь достигла 1,1 тысячи квадратных метров. Занялись деревянные палеты, частное домовладение и обшивка расположенного по соседству ТЦ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Юрий Лысенко
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