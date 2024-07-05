Огонь охватил десять домов в Ростовской области

В посёлке Золотой Колос Ростовской области произошёл пожар. Огнём охвачены 10 частных жилых домов, к тушению привлекли пожарный вертолёт, сообщили в региональном МЧС.

"В Ростовской области вертолёт Ми-8 МЧС России привлечён к тушению пожара. В посёлке Золотой Колос горят 10 частных деревянных домов. На месте работают 45 специалистов и 13 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется", — сказано в публикации ведомства чрезвычайных ситуаций.