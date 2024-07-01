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1 июля, 10:35

Федеральный режим ЧС ввели в Якутии из-за лесных пожаров

Власти Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера в связи с лесными пожарами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В МЧС России состоялись селекторное совещание и заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности", — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Там добавили, что, по информации Авиалесоохраны, в Якутии действуют 107 природных пожаров более чем на 331 тысяче гектаров. На месте работают свыше полутора тысяч человек и 100 единиц техники. Кроме того, беспилотники МЧС РФ контролируют обстановку и тушение пожаров.

Всего в России на данный момент зафиксировали более 500 очагов природных пожаров в 37 регионах. При этом за неделю их площадь уменьшилась до 44 тысяч гектаров. Специалисты отметили, что наиболее сложная ситуация сложилась в Дальневосточном федеральном округе.

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Ранее глава Рослесхоза предупредил, что летний пик пожарного сезона наступит в конце июля. В зоне риска находятся более 20 российских субъектов, в числе которых Курганская, Иркутская, Свердловская области, Якутия, Красноярский край.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alaskagirl8821

Дарья Нарыкова
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