Глава Рослесхоза рассказал, когда наступит летний пик пожарного сезона

Весенний лесопожарный пик в этом году в России пришёлся на майские праздники — с 1 по 12 мая. В связи с этим руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников в беседе с корреспондентами газеты "Известия" рассказал, когда в стране наступит летний пик пожарного сезона.

Чиновник рассказал, что обычно традиционный летний пик можно зафиксировать в двадцатых числах июля. Примерно во второй половине этого месяца наступает самый напряжённый период, когда всё прогрелось. Собеседник издания подчеркнул, что именно в данный период и наблюдается наибольшее количество пожаров.

Также глава Рослесхоза рассказал журналистам о самых опасных в этом плане регионах. Среди них более 20 российских субъектов, в числе которых Курганская и Свердловская области, Якутия, а также Красноярск и Иркутск.

"Росгидромет обещает непростое лето в Центральной России, традиционно особого внимания требуют Сибирь и Дальний Восток", — добавил Советников, отметив, что силы и средства пожаротушения весь летний сезон находятся в состоянии повышенной готовности.