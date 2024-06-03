Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 02:16

Глава Рослесхоза рассказал, когда наступит летний пик пожарного сезона

Глава Рослесхоза Советников: Летний пик пожарного сезона наступит в конце июля

Весенний лесопожарный пик в этом году в России пришёлся на майские праздники — с 1 по 12 мая. В связи с этим руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников в беседе с корреспондентами газеты "Известия" рассказал, когда в стране наступит летний пик пожарного сезона.

Чиновник рассказал, что обычно традиционный летний пик можно зафиксировать в двадцатых числах июля. Примерно во второй половине этого месяца наступает самый напряжённый период, когда всё прогрелось. Собеседник издания подчеркнул, что именно в данный период и наблюдается наибольшее количество пожаров.

Также глава Рослесхоза рассказал журналистам о самых опасных в этом плане регионах. Среди них более 20 российских субъектов, в числе которых Курганская и Свердловская области, Якутия, а также Красноярск и Иркутск.

"Росгидромет обещает непростое лето в Центральной России, традиционно особого внимания требуют Сибирь и Дальний Восток", — добавил Советников, отметив, что силы и средства пожаротушения весь летний сезон находятся в состоянии повышенной готовности.

В России будут следить за лесными пожарами из космоса
В России будут следить за лесными пожарами из космоса

Ранее Life.ru писал, что недавно в Тарасовском районе Ростовской области произошёл крупный лесной пожар. Региональные аварийно-спасательные службы сообщали, что площадь возгорания достигала 117 гектаров.

Обложка ©

Pixabay / biollama

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • лесныепожары
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров