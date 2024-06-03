Глава Рослесхоза рассказал, когда наступит летний пик пожарного сезона
Глава Рослесхоза Советников: Летний пик пожарного сезона наступит в конце июля
Весенний лесопожарный пик в этом году в России пришёлся на майские праздники — с 1 по 12 мая. В связи с этим руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников в беседе с корреспондентами газеты "Известия" рассказал, когда в стране наступит летний пик пожарного сезона.
Чиновник рассказал, что обычно традиционный летний пик можно зафиксировать в двадцатых числах июля. Примерно во второй половине этого месяца наступает самый напряжённый период, когда всё прогрелось. Собеседник издания подчеркнул, что именно в данный период и наблюдается наибольшее количество пожаров.
Также глава Рослесхоза рассказал журналистам о самых опасных в этом плане регионах. Среди них более 20 российских субъектов, в числе которых Курганская и Свердловская области, Якутия, а также Красноярск и Иркутск.
"Росгидромет обещает непростое лето в Центральной России, традиционно особого внимания требуют Сибирь и Дальний Восток", — добавил Советников, отметив, что силы и средства пожаротушения весь летний сезон находятся в состоянии повышенной готовности.
Ранее Life.ru писал, что недавно в Тарасовском районе Ростовской области произошёл крупный лесной пожар. Региональные аварийно-спасательные службы сообщали, что площадь возгорания достигала 117 гектаров.
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