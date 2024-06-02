Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 117 гектаров
МЧС РФ: Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 117 гектаров
В Тарасовском районе Ростовской области сотрудники местных аварийно-спасательных служб продолжают тушить крупный лесной пожар. Как передаёт областное управление МЧС, площадь возгорания тем временем увеличилась до 117 гектаров.
"Тушение осложняет ветровая нагрузка. Угроза населённым пунктам отсутствует. По состоянию на 06:00 площадь пожара увеличилась до 117 га", — рассказали в ведомстве.
С пламенем борются 280 специалистов экстренных служб и 83 единицы техники, в том числе 153 сотрудника МЧС России и 42 спецмашины. В тушении пожара также принимает участие авиация.
Напомним, накануне вечером Life.ru писал, что в Тарасовском районе Ростовской области сотрудники местных аварийно-спасательных служб борются с крупным лесным пожаром. На тот момент сообщалось, что площадь пожара достигла отметки 43,2 гектара.
Telegram / МЧС России