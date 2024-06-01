В Ростовской области тушат крупный лесной пожар на площади более 40 га
МЧС: В Ростовской области спасатели тушат лесной пожар на площади 43,2 гектара
В Тарасовском районе Ростовской области сотрудники местных аварийно-спасательных служб борются с крупным лесным пожаром. Как передаёт региональное управление МЧС в телеграм-канале, площадь пожара увеличилась до 43,2 гектара.
Тушение пожара в Ростовской области. Видео © Telegram / МЧС России
Представители ведомства также опубликовали кадры с места события. На них видно, что для тушения лесного пожара был задействован вертолёт Ми-8 МЧС России. Сообщается, что летательный аппарат уже сбросил 42 тонны воды.
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Telegram / МЧС России