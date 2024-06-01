В Ростовской области тушат крупный лесной пожар на площади более 40 га

В Тарасовском районе Ростовской области сотрудники местных аварийно-спасательных служб борются с крупным лесным пожаром. Как передаёт региональное управление МЧС в телеграм-канале, площадь пожара увеличилась до 43,2 гектара.

Тушение пожара в Ростовской области. Видео © Telegram / МЧС России

Представители ведомства также опубликовали кадры с места события. На них видно, что для тушения лесного пожара был задействован вертолёт Ми-8 МЧС России. Сообщается, что летательный аппарат уже сбросил 42 тонны воды.