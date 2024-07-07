Газопровод под Алуштой пообещали восстановить за 7–10 дней после пожара

Восстановить газорапределитель под Алуштой после пожара смогут за семь-десять дней. Об этом рассказал врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин в беседе с РИА "Новости".

Без газа из-за ЧП осталось около 14 сёл, однако на работу детских садов и лагерей это не повлияет. Все учреждения обеспечены электрооборудованием, отметили в Администрации Алушты.