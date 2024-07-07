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7 июля, 10:10

Газопровод под Алуштой пообещали восстановить за 7–10 дней после пожара

Врио министра Воронкин: Газопровод под Алуштой после ЧП восстановят за 7–10 дней

Восстановить газорапределитель под Алуштой после пожара смогут за семь-десять дней. Об этом рассказал врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин в беседе с РИА "Новости".

В Крыму сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение лесной подстилки у Алушты. Видео © Telegram / МЧС России

"Предварительно, период восстановительных работ составит порядка 7–10 суток", — сказал Воронкин.

Без газа из-за ЧП осталось около 14 сёл, однако на работу детских садов и лагерей это не повлияет. Все учреждения обеспечены электрооборудованием, отметили в Администрации Алушты.

Открытое горение лесной подстилки под Алуштой ликвидировано
Открытое горение лесной подстилки под Алуштой ликвидировано

Напомним, что вечером 7 июля неподалёку от Алушты загорелся газораспределительный узел. Есть данные, что причиной пожара стала авария. Позже пламя перекинулось на лесной массив.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vichie81

Николай Рюмин
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