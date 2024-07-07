Газопровод под Алуштой пообещали восстановить за 7–10 дней после пожара
Врио министра Воронкин: Газопровод под Алуштой после ЧП восстановят за 7–10 дней
Восстановить газорапределитель под Алуштой после пожара смогут за семь-десять дней. Об этом рассказал врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин в беседе с РИА "Новости".
В Крыму сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение лесной подстилки у Алушты. Видео © Telegram / МЧС России
"Предварительно, период восстановительных работ составит порядка 7–10 суток", — сказал Воронкин.
Без газа из-за ЧП осталось около 14 сёл, однако на работу детских садов и лагерей это не повлияет. Все учреждения обеспечены электрооборудованием, отметили в Администрации Алушты.
Напомним, что вечером 7 июля неподалёку от Алушты загорелся газораспределительный узел. Есть данные, что причиной пожара стала авария. Позже пламя перекинулось на лесной массив.
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