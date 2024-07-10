Почти 30 тысяч домов было затоплено в России в ходе весеннего паводка

Почти 30 тысяч жилых домов и более 16 тысяч дач были затоплены в России во время паводка весной 2024 года. Такие данные привёл глава МЧС России Александр Куренков на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.

"С начала года на территории 64 субъектов РФ было затоплено свыше 29 тысяч жилых и 16 тысяч дачных домов, а также свыше 300 низководных мостов и 140 объектов социального значения", — сказал он.

По словам министра, наиболее сложная ситуация сложилась в Оренбурской и Омской областях, а также в Якутии. Также значительно пострадали Тюменская и Курганская области. В отдельных районах в зоне бедствия высокие уровни воды сохранялись больше месяца.