Десятки тысяч неравнодушных: Глава МЧС озвучил, сколько человек боролись с весенним паводком

В пик весеннего половодья в 2024 году в России более 30 000 человек боролись с последствиями масштабного наводнения, в их числе не только спасатели, но и волонтёры. Об этом kp.ru рассказал глава МЧС Александр Куренков.

"И специалистов — не только от МЧС, а и волонтёров — всего более 30 000 человек. 30 000 неравнодушных! Хотя, думаю, было и больше, потому что местные жители тоже выходили помогать, как, например, в Кургане, когда вода подступила к многоэтажным домам и они — всю ночь, вместе со спасателями — дёрном укрепляли водоналивные дамбы", — поделился министр.

Глава МЧС России Александр Куренков. Фото © Telegram / МЧС России

Глава МЧС подчеркнул, что во время весеннего половодья была проделана колоссальная работа. В пик затопления, который пришёлся на апрель и май, к спасательной операции удалось привлечь более двух тысяч единиц техники. Среди них не только самолёты, но и вертолёты, которые могли оперативно подобраться в труднодоступные места.