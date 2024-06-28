Десятки тысяч неравнодушных: Глава МЧС озвучил, сколько человек боролись с весенним паводком
Глава МЧС России Куренков: Более 30 тысяч человек помогали бороться с паводком
В пик весеннего половодья в 2024 году в России более 30 000 человек боролись с последствиями масштабного наводнения, в их числе не только спасатели, но и волонтёры. Об этом kp.ru рассказал глава МЧС Александр Куренков.
"И специалистов — не только от МЧС, а и волонтёров — всего более 30 000 человек. 30 000 неравнодушных! Хотя, думаю, было и больше, потому что местные жители тоже выходили помогать, как, например, в Кургане, когда вода подступила к многоэтажным домам и они — всю ночь, вместе со спасателями — дёрном укрепляли водоналивные дамбы", — поделился министр.
Глава МЧС России Александр Куренков. Фото © Telegram / МЧС России
Глава МЧС подчеркнул, что во время весеннего половодья была проделана колоссальная работа. В пик затопления, который пришёлся на апрель и май, к спасательной операции удалось привлечь более двух тысяч единиц техники. Среди них не только самолёты, но и вертолёты, которые могли оперативно подобраться в труднодоступные места.
"Всего было (совершено. — Прим. Life.ru) свыше 300 полётов, перевезено более 1500 человек, 360 тонн грузов", — отметил Куренков.
Напомним, весной 2024 года более чем в 30 регионах России — в Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири — начались паводки. Наиболее сложная ситуация складывалась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. По данным на май, затопленными после паводка оставались 1373 жилых дома в 10 субъектах. Ранее президент Владимир Путин дал поручения по устранению последствий паводков в России.
Life.ru