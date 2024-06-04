Кабмин РФ направит более 4,8 млрд рублей пострадавшим от паводка в Оренбуржье

Правительство России выделило более 4,8 млрд рублей Оренбургской области, которая пострадала от весеннего паводка. Эти деньги предназначены для оказания финансовой помощи тем, кто из-за произошедшего лишился жилья. Подписанное премьер-министром страны Михаилом Мишустиным распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

Средства из резервного фонда в размере 4 823 827,47 тысячи рублей направят Минстрою РФ, который будет направлять их в региональный бюджет для реализации мер социальной поддержки пострадавших граждан.