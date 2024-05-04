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Власти Оренбуржья пообещали отремонтировать все объекты, разрушенные паводком

Губернатор Паслер: В Оренбуржье восстановят все пострадавшие от паводка объекты

4 мая, 15:53
Паводки в Оренбуржье. Обложка © Telegram / Денис Паслер

Паводки в Оренбуржье. Обложка © Telegram / Денис Паслер

В Оренбургской области власти отремонтируют все объекты, которые были разрушены во время паводка, в том числе и созданные по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". Об этом написал в телеграм-канале губернатор региона Денис Паслер.

"Восстановим все разрушенные объекты, в том числе те, что создавали в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", подчеркнул он.

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Напомним, в более чем 30 регионах России — в Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири — произошли паводки. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в Тюменской, Оренбургской, Курганской областях. В ходе совещания по ликвидации стихийного бедствия президент РФ Владимир Путин возмутился, что только 10% пострадавших от ЧС в каждом регионе получили финансовую помощь. На данный момент выплачено уже более 1,2 млрд рублей жителям Оренбуржья, чьи дома оказались затоплены.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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