Уровень реки Курган упал на 61 сантиметр ниже опасной отметки

Уровень воды в реке Тоболе, протекающей у Кургана, по информации на 08:00 (06:00 мск), за сутки понизился на 10 сантиметров. Сейчас он достигает 789 сантиметров. Это на 61 сантиметр ниже уровня отметки "опасное явление", который составляет 850 сантиметров, сообщает горадминистрация.

Тем временем в пострадавших от паводка микрорайонах города продолжаются работы по ликвидации последствий ЧС. Там ведётся уборка мусора, откачка воды, просушка домов и дезинфекция территорий.