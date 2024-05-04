Уровень реки Курган упал на 61 сантиметр ниже опасной отметки
Уровень воды в реке Курган за сутки снизился до 789 сантиметров
Уровень воды в реке Тоболе, протекающей у Кургана, по информации на 08:00 (06:00 мск), за сутки понизился на 10 сантиметров. Сейчас он достигает 789 сантиметров. Это на 61 сантиметр ниже уровня отметки "опасное явление", который составляет 850 сантиметров, сообщает горадминистрация.
Тем временем в пострадавших от паводка микрорайонах города продолжаются работы по ликвидации последствий ЧС. Там ведётся уборка мусора, откачка воды, просушка домов и дезинфекция территорий.
Ранее Life.ru писал, что за сутки сократилось количество домов, затопленных паводком в России. Вода ушла из 783 жилых домов в 10 населённых пунктах и 6 садовых товариществах. При этом подтопленными остаются 6308 жилищ и 20 749 приусадебных участков.
Life.ru