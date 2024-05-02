Число домов, подтопленных паводком в России, сократилось до 6308 2 мая, 08:47 Паводки в России. Обложка © Life.ru

В России в результате паводков остаются подтопленными 6308 жилых домов, за сутки их число значительно сократилось. Такие данные приводит ТАСС.

Агентство уточняет, что за сутки от воды освободились 783 жилых дома в 10 населённых пунктах и 6 садовых товариществах. При этом всё ещё подтоплено 6 308 жилых домов, 20 749 приусадебных участков (что на 1 518 меньше, чем накануне).

Напомним, что в более чем 30 регионах России — в Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири — прошёл весенний паводок. Наиболее сложная ситуация сложилась в Тюменской, Оренбургской, Курганской областях. При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что большую часть РФ ещё только ожидает половодье.

Авторы Александра Вишнякова