В Оренбуржье за сутки от паводковых вод освободилось 46 домов и 65 участков
За прошедшие сутки в Оренбургской области освободилось от воды 46 жилых домов и 65 приусадебных участков. Об этом информировала пресс-служба губернатора и правительства региона.
"За сутки в регионе от воды освободилось 46 жилых домов (Сакмарский район, Оренбург, Орск) и 65 приусадебных участков (Оренбург, Орск, Новоорский район, Сакмарский район)", — говорится в сообщении.
В общей сложности с начала паводка в 108 населённых пунктах и 46 СНТ области было подтоплено 30 441 жилой дом, 52 038 приусадебных участков и 47 низководных мостов.
За минувший день проведена дезинфекция 901 жилого дома (за весь период — 15 751). Минсельхоз сообщил об утилизации 1480 голов животных, 7815 птиц и 170 947 кг пищевых отходов. Продолжаются работы по восстановлению водовода в северной части города и 240-м квартале: действует уже 50 водозаборных скважин Кумакского водозабора. Восстановлено газоснабжение у 366 абонентов (за весь период — у 24 130).
Ранее Life.ru писал, что почти в 1,9 тысячи домов на территории Оренбуржья, пострадавших от паводка, вернулось электричество. В регионе было принято решение закупить шесть тысяч распределительных шкафов, которые в ближайшее время установят на фасадах домов, оказавшихся под гнётом стихии.
Напомним, Оренбургскую область в начале месяца накрыл самый мощный в истории региона паводок. Несколько дней назад вода начала уходить. В Орске восстановили несколько скважин для подачи воды и подключили к газу шесть тысяч домов. Кроме того, 15 апреля были начаты работы по уборке и обеззараживанию территорий. По словам главы МЧС РФ Александра Куренкова, пик паводка в регионе уже пройден.
Life.ru