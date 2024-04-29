В Оренбуржье за сутки от паводковых вод освободилось 46 домов и 65 участков

За прошедшие сутки в Оренбургской области освободилось от воды 46 жилых домов и 65 приусадебных участков. Об этом информировала пресс-служба губернатора и правительства региона.

"За сутки в регионе от воды освободилось 46 жилых домов (Сакмарский район, Оренбург, Орск) и 65 приусадебных участков (Оренбург, Орск, Новоорский район, Сакмарский район)", — говорится в сообщении.

В общей сложности с начала паводка в 108 населённых пунктах и 46 СНТ области было подтоплено 30 441 жилой дом, 52 038 приусадебных участков и 47 низководных мостов.

За минувший день проведена дезинфекция 901 жилого дома (за весь период — 15 751). Минсельхоз сообщил об утилизации 1480 голов животных, 7815 птиц и 170 947 кг пищевых отходов. Продолжаются работы по восстановлению водовода в северной части города и 240-м квартале: действует уже 50 водозаборных скважин Кумакского водозабора. Восстановлено газоснабжение у 366 абонентов (за весь период — у 24 130).