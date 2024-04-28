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Регион
28 апреля, 13:58

Электричество вернули почти в 1,9 тыс. домов в зоне подтопления Оренбуржья

Почти в 1,9 тысячи домов на территории Оренбуржья, пострадавших от паводка, вернулось электричество. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Почти в 1,9 тысячи домов Оренбуржья вернули электричество. Видео © Telegram / Пул № 56

"Энергетики работают над восстановлением электричества на подтопленных территориях частного сектора. Сотрудники филиала ПАО "Россети Волга" – "Оренбургэнерго" установили распределительные шкафы для безопасной подачи электричества и возобновили электроснабжение 1868 домов частного сектора Оренбурга и Орска", — говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства отметили, что подача электричества на ещё мокрую проводку слишком опасна, поэтому для ускорения восстановления электричества в регионе было принято решение закупить шесть тысяч распределительных шкафов, которые в ближайшее время установят на фасадах домов, оказавшихся под гнётом стихии.

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Как уже писал Life.ru, Оренбургскую область в начале месяца накрыл самый мощный в истории региона паводок. Несколько дней назад ситуация начала улучшаться. Получилось восстановить несколько скважин для подачи воды, а также подключить к газу шесть тысяч домов. Кроме того, скоро начнутся уборочные работы. По словам главы МЧС РФ Александра Куренкова, пик паводка в регионе уже пройден.

Обложка ©

Life.ru / Илья Исаев

Александра Мышляева
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