В Оренбурге остановлен снабжающий водой треть города Южно-Уральский водозабор

Южно-Уральский водозабор, который обеспечивает водой треть Оренбурга, или порядка 150 тысяч жителей, остановлен из-за отключения электроэнергии. Об этом сообщили в пятницу, 19 апреля, в местном управлении "Росводоканала". Устранением аварийной ситуации занимаются "Россети", сколько времени на это уйдёт, пока неизвестно. В городе работают оперативно-выездные бригады, которые переводят питание оборудования водозабора на мобильные генераторы и вводят в работу резервные кольцевые схемы.