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19 апреля, 08:05

В Оренбурге остановлен снабжающий водой треть города Южно-Уральский водозабор

Южно-Уральский водозабор, который обеспечивает водой треть Оренбурга, или порядка 150 тысяч жителей, остановлен из-за отключения электроэнергии. Об этом сообщили в пятницу, 19 апреля, в местном управлении "Росводоканала". Устранением аварийной ситуации занимаются "Россети", сколько времени на это уйдёт, пока неизвестно. В городе работают оперативно-выездные бригады, которые переводят питание оборудования водозабора на мобильные генераторы и вводят в работу резервные кольцевые схемы.

"В результате срабатывания системы защиты на подстанции "Береговая" отключились две кабельные линии электропередачи. Приостановлено электроснабжение объектов водоканала и потребителей по улицам 60 лет Октября и Уральской", проинформировали в "Росводоканале".

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Напомним, что в Оренбургской области больше недели бушует самый мощный в истории региона паводок. Несколько дней назад вода в Орске наконец начала уходить. В городе удалось восстановить несколько скважин для подачи воды и подключить к газу шесть тысяч домов. Также там собираются убирать и обеззараживать территорию. По словам главы МЧС РФ Александра Куренкова, пик паводка в Орске и Оренбурге уже пройден.

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Life.ru

Марина Калегина
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