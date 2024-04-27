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Регион

Врио главы затопленного Кургана ушла в отставку

27 апреля, 10:51
Анастасия Аргышева. Обложка © kurgan-city.ru

Анастасия Аргышева. Обложка © kurgan-city.ru

Временно исполняющая обязанности главы Кургана, куда пришёл мощный паводок, Анастасия Аргышева покинула пост по собственному желанию. Как заявили в городской администрации, теперь это место займёт её заместитель, руководитель Департамента соцполитики Юлия Гурьянова.

"27 апреля на внеочередном заседании Курганской городской думы было принято решение о досрочном прекращении полномочий Анастасии Аргышевой. Временное исполнение полномочий главы города возложено на заместителя главы города, директора Департамента социальной политики Юлию Гурьянову", — сообщили там в субботу, 27 апреля.

В администрации добавили, что Гурьянова ответственно проявила себя в эвакуационных мероприятиях и на данный момент следит за выплатами пострадавшим от паводка жителям. Аргышева займёт пост управляющего делами администрации Кургана.

Кстати, предыдущая глава Кургана Елена Ситникова тоже ушла в отставку. Против неё возбуждали уголовное дело по статье "Халатность" после крупных природных пожаров в регионе в мае 2023 года.

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Как сообщал Life.ru, в ряде российских регионов сейчас бушуют сезонные паводки. Так, в Курганской области из-за разгула стихии эвакуировали свыше 15 тысяч человек. В административном центре региона вода пошла на спад, но, как предупреждают власти, это не повод расслабляться. Накануне сообщалось, что уровень воды в Тоболе упал почти до девяти метров.

Авторы
Никита Осипов
Никита Осипов
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