Врио главы затопленного Кургана ушла в отставку 27 апреля, 10:51 Анастасия Аргышева. Обложка © kurgan-city.ru

Временно исполняющая обязанности главы Кургана, куда пришёл мощный паводок, Анастасия Аргышева покинула пост по собственному желанию. Как заявили в городской администрации, теперь это место займёт её заместитель, руководитель Департамента соцполитики Юлия Гурьянова.

"27 апреля на внеочередном заседании Курганской городской думы было принято решение о досрочном прекращении полномочий Анастасии Аргышевой. Временное исполнение полномочий главы города возложено на заместителя главы города, директора Департамента социальной политики Юлию Гурьянову", — сообщили там в субботу, 27 апреля.

В администрации добавили, что Гурьянова ответственно проявила себя в эвакуационных мероприятиях и на данный момент следит за выплатами пострадавшим от паводка жителям. Аргышева займёт пост управляющего делами администрации Кургана.

Кстати, предыдущая глава Кургана Елена Ситникова тоже ушла в отставку. Против неё возбуждали уголовное дело по статье "Халатность" после крупных природных пожаров в регионе в мае 2023 года.

Авторы Никита Осипов