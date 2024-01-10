Подозреваемая в халатности глава Кургана ушла в отставку по собственному желанию

Глава Кургана Елена Ситникова, которую подозревают в халатности из-за гибели нескольких граждан в ходе лесных пожаров весной прошлого года, ушла в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Елена Ситникова ушла в отставку по собственному желанию по состоянию здоровья. Депутаты Курганской городской думы единогласно поддержали её решение. Временно исполнять полномочия главы города Кургана будет первый заместитель главы города Кургана Анастасия Николаевна Аргышева", — говорится в сообщении.