Подозреваемая в халатности глава Кургана ушла в отставку по собственному желанию
Мэр Кургана Ситникова ушла в отставку по собственному желанию
Елена Ситникова. Обложка © VK / Елена Ситникова
Глава Кургана Елена Ситникова, которую подозревают в халатности из-за гибели нескольких граждан в ходе лесных пожаров весной прошлого года, ушла в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
"Елена Ситникова ушла в отставку по собственному желанию по состоянию здоровья. Депутаты Курганской городской думы единогласно поддержали её решение. Временно исполнять полномочия главы города Кургана будет первый заместитель главы города Кургана Анастасия Николаевна Аргышева", — говорится в сообщении.
В администрации добавили, что Ситникова переходит на другую работу с 11 января, власти Кургана продолжат взаимодействовать с ней. Председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров выразил благодарность экс-мэру от лица депутатов и вручил ей благодарственное письмо.
Ранее Лайф рассказывал о пожарах, которые бушевали в Курганской области. Власти поручили увеличить группировку сил для борьбы с едким пламенем, в регионе был введён режим ЧС. В МЧС уточняли, что угроза распространения огня на населённые пункты снята. Сообщалось о 21 погибшем. О задержании экс-мэра стало известно в декабре 2023 года. В её кабинете прошли обыски.