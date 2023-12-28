Мэр Новосибирска Локоть уходит в отставку
Губернатор Травников: Мэр Новосибирска Анатолий Локоть покидает свой пост
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть покидает свой пост. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время интервью на телеканале ОТС, которое транслируется на YouTube.
"Скрывать нечего. Это так. Он уходит сейчас в очередной отпуск с последующим увольнением. Я поддержал это решение", — указал губернатор региона.
На пост врио главы города назначен Олег Клемешов, который раньше занимал пост вице-мэра. 64-летний Анатолий Локоть занимал пост мэра Новосибирска с 2014 года, до этого он был депутатом Госдумы от КПРФ.
А ранее Лайф писал, что в Новосибирске отменили прямые выборы мэра. Решение было принято на сессии совета, за него проголосовало 38 из 50 депутатов.