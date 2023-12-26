Мэр Кургана задержана из-за гибели нескольких человек во время лесных пожаров весной 2023 года

Силовики задержали мэра Кургана Елену Ситникову. По данным SHOT, в кабинете городского главы уже прошли обыски. Вопросы к ней появились из-за гибели нескольких граждан в ходе лесных пожаров весной этого года. Они считают, что безопасность граждан и ликвидация последствий возгораний не была организована на должном уровне. Всего в регионе от разгула стихии тогда погибло около 20 человек.

Кроме того, претензии к Ситниковой есть и у самих жителей города: несколько месяцев назад они обратились в Следственный комитет с просьбой привлечь чиновника к уголовной ответственности за невыполнение обещаний по ремонту ответвления улицы 2-я Часовая. На данный момент эти жалобы рассматривают.