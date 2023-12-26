Мэр Кургана задержана из-за гибели нескольких человек во время лесных пожаров весной 2023 года
SHOT: Задержана мэр Кургана Елена Ситникова, в её кабинете прошли обыски
Елена Ситникова. Обложка © VK / Елена Ситникова
Силовики задержали мэра Кургана Елену Ситникову. По данным SHOT, в кабинете городского главы уже прошли обыски. Вопросы к ней появились из-за гибели нескольких граждан в ходе лесных пожаров весной этого года. Они считают, что безопасность граждан и ликвидация последствий возгораний не была организована на должном уровне. Всего в регионе от разгула стихии тогда погибло около 20 человек.
Кроме того, претензии к Ситниковой есть и у самих жителей города: несколько месяцев назад они обратились в Следственный комитет с просьбой привлечь чиновника к уголовной ответственности за невыполнение обещаний по ремонту ответвления улицы 2-я Часовая. На данный момент эти жалобы рассматривают.
Лайф уже рассказывал о пожарах, которые бушевали в Курганской области. Власти поручили увеличить группировку сил для борьбы с едким пламенем, в регионе был введён режим ЧС. В МЧС уточняли, что угроза распространения огня на населённые пункты снята. Сообщалось о 21 погибшем.
А ранее в Хакасии задержали замглавы Усть-Абаканского поселкового совета. В Следственном комитете считают, что он не проконтролировал вопрос безопасности горки, позднее обрушившейся и травмировавшей детей.