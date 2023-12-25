В Дагестане за убийства 17-летней давности задержали депутата из Кизилюрта
В Дагестане задержали депутата из Кизилюрта Гамзата Шихабудинова, который обвиняется в двойном убийстве 17-летней давности. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным канала, двойное убийство произошло в августе 2006 года. Группа из пяти человек на двух "жигулях" обстреляла "мерседес" 41-летнего бизнесмена Мирзы Магомедова. В салоне иномарки также находился его 13-летний сын. Коммерсант и ребёнок погибли на месте. Согласно основной версии, убийство произошло по причине финансовой деятельности Магомедова.
Подозреваемые были задержаны только спустя годы безуспешных поисков. Одним из участников оказался депутат городского округа Кизилюртовский Гамзат Шихабудинов. Сейчас Следственный комитет устанавливает его непосредственную причастность к инциденту. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее Лайф писал, что по этому же делу в Дагестане задержали 54-летнего майора полиции из батальона МОВО города Кизилюрта. Его подозревают в том, что он расстрелял отца и сына на трассе "Кавказ" летом 2006 года, а также ещё в одном покушении.