В Дагестане задержали сотрудника Росгвардии за убийства 17-летней давности, сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Он рассказал, что 54-летнего майора полиции из батальона МОВО г. Кизилюрта подозревают в том, что он расстрелял отца и сына на трассе "Кавказ" летом 2006 года, а также ещё в одном покушении. Тогда подозреваемый работал инспектором службы ОВО УМВД Кизилюрта.

"Задержание майора произошло по месту службы (он служит в роте ОВО по охране Миатлинской ГЭС) при содействии самой же Росгвардии. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ", — написал Хинштейн в телеграм-канале.