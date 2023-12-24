В Дагестане задержали сотрудника Росгвардии за убийства 17-летней давности
В Дагестане задержали сотрудника Росгвардии за убийства 17-летней давности, сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Он рассказал, что 54-летнего майора полиции из батальона МОВО г. Кизилюрта подозревают в том, что он расстрелял отца и сына на трассе "Кавказ" летом 2006 года, а также ещё в одном покушении. Тогда подозреваемый работал инспектором службы ОВО УМВД Кизилюрта.
"Задержание майора произошло по месту службы (он служит в роте ОВО по охране Миатлинской ГЭС) при содействии самой же Росгвардии. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ", — написал Хинштейн в телеграм-канале.
А ранее Лайф рассказывал, что в Саратове задержали участника волгоградской ОПГ, который почти 20 лет был в международном розыске за двойное убийство. В ходе допроса он во всём признался, теперь его ждёт суд.
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