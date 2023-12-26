После обрушения горки с детьми в Хакасии задержан замглавы поселкового совета
В Хакасии по делу о травмировании детей из-за обрушившейся горки задержан заместитель главы Усть-Абаканского поселкового совета. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.
В ведомстве считают, что подозреваемый, организовавший возведение детской горки на улице Базарной силами двух разнорабочих сельской администрации, не проконтролировал результаты строительства. Объект не проверили на предмет безопасности и не зарегистрировали в надзорных органах, что привело к его обрушению в ходе эксплуатации и нанесению травм нескольким отдыхающим.
Уголовное дело заведено по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.
Напомним, на площади посёлка Усть-Абакан в Хакасии 23 декабря обрушилась деревянная горка. Изначально сообщалось, что пострадали семеро детей. Позже стало известно, что число пострадавших увеличилось до восьми. По информации на 24 декабря, за медпомощью обратились восемь детей и один взрослый.