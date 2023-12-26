После обрушения горки с детьми в Хакасии задержан замглавы поселкового совета

В Хакасии по делу о травмировании детей из-за обрушившейся горки задержан заместитель главы Усть-Абаканского поселкового совета. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.

В ведомстве считают, что подозреваемый, организовавший возведение детской горки на улице Базарной силами двух разнорабочих сельской администрации, не проконтролировал результаты строительства. Объект не проверили на предмет безопасности и не зарегистрировали в надзорных органах, что привело к его обрушению в ходе эксплуатации и нанесению травм нескольким отдыхающим.