Два брата погибли при обрушении гаража в Иванове
МВД: В Иванове при обрушении гаража в кооперативе погибли два человека
На месте обрушения гаража в Иванове. Обложка © Telegram / Прокуратура Ивановской области
Два человека погибли при обрушении гаража в гаражном кооперативе в городе Иванове. Об этом сообщили в пресс-службах УМВД и Прокуратуры по Ивановской области.
"При обрушении гаража погибли два брата, 1979 и 1989 года рождения. Полицией их личность установлена", — сообщили в местной полиции.
Инцидент произошёл в воскресенье, 24 декабря, на улице Ермака. На месте работают аварийные службы и правоохранительные органы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее Лайф писал, что в Усть-Абакане обрушилась горка, на которой находилось около десяти человек. В настоящее время число пострадавших увеличилось до девяти. За медпомощью обратились восемь детей и один взрослый. Ранее сообщалось, что один из пострадавших получил тяжёлую травму.