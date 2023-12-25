Два брата погибли при обрушении гаража в Иванове

Два человека погибли при обрушении гаража в гаражном кооперативе в городе Иванове. Об этом сообщили в пресс-службах УМВД и Прокуратуры по Ивановской области.

"При обрушении гаража погибли два брата, 1979 и 1989 года рождения. Полицией их личность установлена", — сообщили в местной полиции.

Инцидент произошёл в воскресенье, 24 декабря, на улице Ермака. На месте работают аварийные службы и правоохранительные органы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.