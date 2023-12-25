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25 декабря, 05:48

Два брата погибли при обрушении гаража в Иванове

МВД: В Иванове при обрушении гаража в кооперативе погибли два человека

На месте обрушения гаража в Иванове. Обложка © Telegram / Прокуратура Ивановской области

На месте обрушения гаража в Иванове. Обложка © Telegram / Прокуратура Ивановской области

Два человека погибли при обрушении гаража в гаражном кооперативе в городе Иванове. Об этом сообщили в пресс-службах УМВД и Прокуратуры по Ивановской области.

"При обрушении гаража погибли два брата, 1979 и 1989 года рождения. Полицией их личность установлена", — сообщили в местной полиции.

Инцидент произошёл в воскресенье, 24 декабря, на улице Ермака. На месте работают аварийные службы и правоохранительные органы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Ранее Лайф писал, что в Усть-Абакане обрушилась горка, на которой находилось около десяти человек. В настоящее время число пострадавших увеличилось до девяти. За медпомощью обратились восемь детей и один взрослый. Ранее сообщалось, что один из пострадавших получил тяжёлую травму.

Ян Поланин
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