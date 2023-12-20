Огромные трещины и дыра в стене: Жильцы шестиэтажного дома в Петербурге показали, как выглядел дом за день до обрушения

Шестиэтажный дом на Гороховой, который рухнул в ночь на 20 декабря, был расселён, но не полностью. По информации "Mash на Мойке", местные жители вывозили свои вещи в последние часы перед обрушением, некоторые из них не успели.

Очевидцы показали, как выглядел дом до обрушения в Петербурге. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

По словам пострадавшей Ольги, жильцы уже несколько лет пытались добиться статуса аварийного дома, писали жалобы, но безрезультатно. В октябре квартиры во флигеле признали "непригодными для жизни". Однако, по информации жильцов, конкретно в их случае предоставленный манёвренный фонд — маленькие квартирки, в которых невозможно было разместиться. У некоторых соседей вообще не осталось альтернативы.