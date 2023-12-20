Огромные трещины и дыра в стене: Жильцы шестиэтажного дома в Петербурге показали, как выглядел дом за день до обрушения
Часть жителей дома в Петербурге не успели вынести все вещи до момента обрушения
Разрушенный дом в Петербурге. Обложка © Telegram / "Mash на Мойке"
Шестиэтажный дом на Гороховой, который рухнул в ночь на 20 декабря, был расселён, но не полностью. По информации "Mash на Мойке", местные жители вывозили свои вещи в последние часы перед обрушением, некоторые из них не успели.
Очевидцы показали, как выглядел дом до обрушения в Петербурге. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"
По словам пострадавшей Ольги, жильцы уже несколько лет пытались добиться статуса аварийного дома, писали жалобы, но безрезультатно. В октябре квартиры во флигеле признали "непригодными для жизни". Однако, по информации жильцов, конкретно в их случае предоставленный манёвренный фонд — маленькие квартирки, в которых невозможно было разместиться. У некоторых соседей вообще не осталось альтернативы.
По данным телеграм-канала, здание начало разрушаться с первого этажа, там рухнула часть несущей стены. Ночью же сложился весь флигель. По словам Ольги, у многих соседей внутри осталась похороненной мебель.
Напомним, в ночь на 20 декабря нежилое здание обрушилось на улице Гороховой. Целостность сооружения была нарушена поздней ночью. На месте работают 145 человек, привлечено 38 единиц техники. После обрушения эвакуировали 27 человек, из них 19 направлены в пункты временного размещения. Прокуратура организовала проверку.