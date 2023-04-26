В Новосибирске отменили прямые выборы мэра

В Новосибирске Совет депутатов изменил устав города, проголосовав за отмену там прямых выборов главы администрации. Решение приняли на сессии совета, за него проголосовали 38 из 50 депутатов. Действующий мэр Анатолий Локоть не присутствовал.

Как сообщает "Интерфакс", поправки внесены в часть 2 устава города. Согласно принятому ранее региональному закону, мэр Новосибирска избирается советом депутатов города из числа кандидатов, которых представляет комиссия по результатам конкурса. Срок работы мэра — пять лет. Закон вступит в силу после окончания срока полномочий мэра Анатолия Локтя и главы наукограда Кольцово Николая Красникова.

Как отмечает НГС, после состоявшихся 11 апреля публичных слушаний поступило несколько предложений об изменении проекта решения, но их отклонила комиссия.