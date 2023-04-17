Комитет Госдумы одобрил законопроект об отказе от открепительных удостоверений

Конституционный Комитет Госдумы в понедельник одобрил законопроект об отказе от голосования с применением открепительных удостоверений в связи с невостребованностью института.

Как отмечали авторы документа, развитие системы "Мобильный избиратель" привело к тому, что открепительные удостоверения стали не нужны, возможность их использования остаётся только в небольшом количестве регионов. Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении.

Также одобрены поправки, по которым новые регионы РФ могут установить особенности проведения первых выборов самостоятельно. В этом случае ЦИК РФ проводит правовую экспертизу проекта закона субъекта РФ, говорится в документе.