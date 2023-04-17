Комитет Госдумы одобрил законопроект об отказе от открепительных удостоверений
Конституционный Комитет Госдумы в понедельник одобрил законопроект об отказе от голосования с применением открепительных удостоверений в связи с невостребованностью института.
Как отмечали авторы документа, развитие системы "Мобильный избиратель" привело к тому, что открепительные удостоверения стали не нужны, возможность их использования остаётся только в небольшом количестве регионов. Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении.
Также одобрены поправки, по которым новые регионы РФ могут установить особенности проведения первых выборов самостоятельно. В этом случае ЦИК РФ проводит правовую экспертизу проекта закона субъекта РФ, говорится в документе.
Напомним, законопроект о праве ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей устанавливать особенности проведения выборов был внесён в нижнюю палату парламента в конце марта. Его авторами являются сенаторы Андрей Клишас и Вячеслав Тимченко, а также депутаты Павел Крашенинников, Дмитрий Вяткин, Леонид Ивлев, Дмитрий Ламейкин, Алексей Диденко и Владислав Даванков.
LIFE / Владимир Суворов