Белоруссия направила 56 тонн гумпомощи пострадавшим от паводков регионам России
В пострадавшую от паводков Оренбургскую область доставлено 56 тонн гуманитарной помощи из Белоруссии. Об этом сообщило МЧС России.
Белорусские спасатели доставили гумпомощь в пострадавшие от паводков регионы РФ. Видео © Telegram / МЧС России
"Та трагедия, которая случилась в апреле месяце в Оренбургской области, не оставила никого равнодушными. Нам помогали не только субъекты Российской Федерации, но и страны ближнего зарубежья. Нам помогал Кыргызстан. Вот сейчас пришла гуманитарная помощь из Республики Беларусь. Цифры есть, <...> более 230 тонн привезла только Кыргызская Республика. <...> А общее количество гуманитарной помощи вместе с субъектами Российской Федерации нам поступило более четырёх тысяч тонн", — рассказал заместитель начальника ГУ МЧС по Оренбургской области Сергей Рыжов.
По словам замначальника Управления реагирования на чрезвычайные ситуации Республики Беларусь Сергея Фесенко, список необходимого был согласован с правительствами пострадавших регионов. В него вошли лекарства, продукты питания, постельные принадлежности, пледы и одеяла, одежда и обувь, хозяйственный инструмент, а также предметы первой необходимости. Завтра, 30 мая, белорусские спасатели прибудут в Курганскую область.
Вопрос с паводками не теряет актуальности и на сегодняшний день. Глава МЧС Куренков сообщил, что затопленными до сих пор остаются 1373 жилых дома и 5892 дачных владения в 117 населённых пунктах России. По словам президента РФ Владимира Путина, эта тема всё ещё остаётся горячей, особенно на фоне обострения пожароопасной ситуации. Глава государства призвал как можно скорее оценить ущерб от наводнений и приступить к восстановлению жилого фонда. Он утвердил список рекомендаций, направленных на ликвидацию последствий паводков в субъектах страны, в особенности счёл необходимым своевременно оказывать помощь пострадавшим гражданам.
Telegram / МЧС России