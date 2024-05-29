Белоруссия направила 56 тонн гумпомощи пострадавшим от паводков регионам России

"Та трагедия, которая случилась в апреле месяце в Оренбургской области, не оставила никого равнодушными. Нам помогали не только субъекты Российской Федерации, но и страны ближнего зарубежья. Нам помогал Кыргызстан. Вот сейчас пришла гуманитарная помощь из Республики Беларусь. Цифры есть, <...> более 230 тонн привезла только Кыргызская Республика. <...> А общее количество гуманитарной помощи вместе с субъектами Российской Федерации нам поступило более четырёх тысяч тонн", — рассказал заместитель начальника ГУ МЧС по Оренбургской области Сергей Рыжов.