Более 200 человек эвакуированы с турбазы из-за разросшегося лесного пожара на Кубани

Как пишет SHOT, речь идёт о "Голубой волне" в Анапе. В МЧС рассказали ТАСС, что огонь на территории уже потушен, однако общая площадь лесного пожара выросла до десяти гектаров. К месту направлен вертолёт Ка-32 с водосливным устройством. Тушение осложняет сухая и жаркая погода. По уточнённой информации, на территории базы отдыха огнём повреждено шесть деревянных домов и две легковушки. Огонь охватил 1,5 тысячи квадратов.