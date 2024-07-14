Более 200 человек эвакуированы с турбазы из-за разросшегося лесного пожара на Кубани
Площадь лесного пожара в районе Абрау-Дюрсо выросла до десяти гектаров
Лесной пожар в районе Абрау-Дюрсо, вид с Чёрного моря. Обложка © Telegram / "Анапа l ПВА ЧАТ"
Постояльцев туристической базы эвакуировали из-за крупного пожара в районе кубанского посёлка Абрау-Дюрсо. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Из-за верхового пожара огонь перешёл на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей", — говорится в сообщении.
Как пишет SHOT, речь идёт о "Голубой волне" в Анапе. В МЧС рассказали ТАСС, что огонь на территории уже потушен, однако общая площадь лесного пожара выросла до десяти гектаров. К месту направлен вертолёт Ка-32 с водосливным устройством. Тушение осложняет сухая и жаркая погода. По уточнённой информации, на территории базы отдыха огнём повреждено шесть деревянных домов и две легковушки. Огонь охватил 1,5 тысячи квадратов.
Напомним, крупный лесной пожар разгорелся между посёлком Абрау-Дюрсо и хутором Дюрсо. По словам очевидцев, огонь распространяется очень быстро. Есть ли пострадавшие, неизвестно.