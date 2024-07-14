Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 20:19

Площадь лесного пожара в районе Дюрсо выросла до 62 га

МЧС: Площадь лесного пожара в районе Дюрсо под Новороссийском составляет 62 га

Специалисты экстренных служб на протяжении нескольких часов борются с возгоранием на Кубани. Обложка © Telegram / Алексей Одеров

Специалисты экстренных служб на протяжении нескольких часов борются с возгоранием на Кубани. Обложка © Telegram / Алексей Одеров

Площадь лесного пожара в районе Дюрсо под Новороссийском Краснодарского края составляет 62 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По уточнённой информации, в Краснодарском крае огнём повреждены 11 строений на территории базы отдыха "Романтик". Сухая растительность горела на двух других базах отдыха. Общая площадь лесного пожара составляет 62 гектара", — рассказали в ведомстве.

Также в МЧС подтвердили информацию об одном пострадавшем во время пожара. От госпитализации он отказался.

Один человек пострадал во время лесных пожаров на Кубани
Один человек пострадал во время лесных пожаров на Кубани

Напомним, днём 14 июля в районе Абрау-Дюрсо разгорелся крупный лесной пожар. С ближайших баз отдыха эвакуировали всех постояльцев. В связи с лесными пожарами в Новороссийске введён режим ЧС. Согласно последним данным, площадь пожара увеличилась до 51 гектара. Жителей хутора Дюрсо начали готовить к эвакуации.

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров