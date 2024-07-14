Площадь лесного пожара в районе Дюрсо выросла до 62 га

Площадь лесного пожара в районе Дюрсо под Новороссийском Краснодарского края составляет 62 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По уточнённой информации, в Краснодарском крае огнём повреждены 11 строений на территории базы отдыха "Романтик". Сухая растительность горела на двух других базах отдыха. Общая площадь лесного пожара составляет 62 гектара", — рассказали в ведомстве.