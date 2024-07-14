Площадь лесного пожара в районе Дюрсо выросла до 62 га
МЧС: Площадь лесного пожара в районе Дюрсо под Новороссийском составляет 62 га
Специалисты экстренных служб на протяжении нескольких часов борются с возгоранием на Кубани. Обложка © Telegram / Алексей Одеров
Площадь лесного пожара в районе Дюрсо под Новороссийском Краснодарского края составляет 62 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"По уточнённой информации, в Краснодарском крае огнём повреждены 11 строений на территории базы отдыха "Романтик". Сухая растительность горела на двух других базах отдыха. Общая площадь лесного пожара составляет 62 гектара", — рассказали в ведомстве.
Также в МЧС подтвердили информацию об одном пострадавшем во время пожара. От госпитализации он отказался.
Напомним, днём 14 июля в районе Абрау-Дюрсо разгорелся крупный лесной пожар. С ближайших баз отдыха эвакуировали всех постояльцев. В связи с лесными пожарами в Новороссийске введён режим ЧС. Согласно последним данным, площадь пожара увеличилась до 51 гектара. Жителей хутора Дюрсо начали готовить к эвакуации.