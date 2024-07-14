Жителей хутора Дюрсо начали готовить к эвакуации из-за бушующего лесного пожара
Жителей хутора Дюрсо Краснодарского края готовят к возможной эвакуации из-за бушующего лесного пожара. Как сообщает оперативный штаб Кубани, прямо сейчас спецмашины проезжают по всем улицам населённого пункта — людей просят заранее приготовить вещи и документы.
Жителей хутора Дюрсо с помощью машин с установленными громкоговорителями предупреждают о возможной эвакуации. Видео © Telegram / Оперативный штаб – Краснодарский край
"По решению краевого оперативного штаба проводится оповещение — спецмашины курсируют по всем улицам хутора Дюрсо", — говорится в сообщении.
В штабе отметили, что тушение огня в лесном массиве под Новороссийском осложняет сильный ветер. В настоящее время пламя движется в сторону хутора. Тем временем в МЧС России уточнили данные по эвакуированным из-за пожара. По данным ведомства, с трёх баз отдыха под Новороссийском — "Романтик", "Моряк" и "Строитель" — уже вывезены 296 отдыхающих, включая 64 ребёнка.
Напомним, днём 14 июля в районе Абрау-Дюрсо разгорелся крупный лесной пожар. С ближайших баз отдыха эвакуировали всех постояльцев. В связи с лесными пожарами в Новороссийске введён режим ЧС. Согласно последним данным, площадь пожара увеличилась до 51 гектара.
Telegram / Кубань 24