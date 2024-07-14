Жителей хутора Дюрсо начали готовить к эвакуации из-за бушующего лесного пожара

Жителей хутора Дюрсо Краснодарского края готовят к возможной эвакуации из-за бушующего лесного пожара. Как сообщает оперативный штаб Кубани, прямо сейчас спецмашины проезжают по всем улицам населённого пункта — людей просят заранее приготовить вещи и документы.

В штабе отметили, что тушение огня в лесном массиве под Новороссийском осложняет сильный ветер. В настоящее время пламя движется в сторону хутора. Тем временем в МЧС России уточнили данные по эвакуированным из-за пожара. По данным ведомства, с трёх баз отдыха под Новороссийском — "Романтик", "Моряк" и "Строитель" — уже вывезены 296 отдыхающих, включая 64 ребёнка.